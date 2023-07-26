بشكل صادم.. مبابي يرد على عرض الهلال السعودي

تصرف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشكل صادم مع وفد الهلال السعودي المتواجد في باريس.



وزعمت تقارير منذ أيام بأن الهلال قدم عرضا يبلغ 300 مليون يورو لسان جيرمان، وراتبا يبلغ 200 مليون يورو للمهاجم الفرنسي، ويصل بمتغيرات تسويقية وتجارية إلى 700 مليون يورو.



وتواجد وفد من الهلال في باريس، اليوم الأربعاء، من أجل الاجتماع مع مبابي وإقناعه بمشروع النادي السعودي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، رفض كيليان مبابي أي نقاش مع وفد الهلال السعودي الذي وصل باريس، اليوم الأربعاء.



وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سمح لوفد الهلال بالاجتماع مع مبابي وإقناعه بالمشروع السعودي، لكن اللاعب الفرنسي رفض المحادثات تماما مع ممثلي الزعيم.



وأكدت مصادر قريبة من مبابي للصحيفة الفرنسية، أن اللاعب لم يفكر أبدا في خيار الانتقال إلى الهلال السعودي.



