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قرعة التصفيات الاسيوية.. العراق في المجموعة السادسة بمواجهة فيتنام والفلبين

رياضة

2023-07-27 | 04:34
قرعة التصفيات الاسيوية.. العراق في المجموعة السادسة بمواجهة فيتنام والفلبين
2,909 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتائج قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمت هذه المرحلة 36 فريقاً على تسع مجموعات، يتأهل الأول والثاني منها إلى المرحلة الثالثة وكذلك إلى كأس آسيا المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

المرحلة الثالثة من التصفيات تضم 18 فريقاً على 3 مجموعات، يتأهل الأول والثاني منها مباشرة إلى المونتديال في حين تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة المرحلتين الرابعة والخامسة من التصفيات.

ويبدو طريق المنتخب العراقي، آمناً حيث أوقعته القرعة مع منتخبي فيتنام والفلبين والفائز من إندونيسيا وبروناي، ضمن المجموعة السادسة.

وكذلك منتخب قطر الذي أوقعته القرعة مع الهند والكويت والفائز من مباراة أفغانستان ومنغوليا. وتواجد منتخبا فلسطين ولبنان جنباً إلى جنب في المجموعة الثامنة التي تضم أستراليا والفائز من مواجهة نيبال ولاوس.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى: قطر - الهند - الكويت- الفائز من أفغانستان ومنغوليا

المجموعة الثانية: اليابان - سوريا - كوريا الشمالية - الفائز من مينمار ومكاو

المجموعة الثالثة: كوريا - الصين - تايلاند - الفائز من سنغافورة وجوام

المجموعة الرابعة: عمان - كازاخستان - ماليزيا - الفائز من الصين تايباي وتيمور ليشتي

المجموعة الخامسة: إيران - أوزبكستان - تركمنستان - الفائز من هونغ كونغ وبوتان

المجموعة السادسة: العراق - فيتنام - الفلبين - الفائز من إندونيسيا وبروناي

المجموعة السابعة: السعودية - الأردن - طاجيكستان - الفائز من كمبوديا وباكستان - الفائز من اليمن وسريلانكا

المجموعة الثامنة: أستراليا- فلسطين - لبنان- الفائز من نيبيال ولاوس 
 
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