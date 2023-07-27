بطولة الأندية العربية.. الشرطة يدشن مشاركته بلقاء الصفاقسي التونسي اليوم

وتقام المسابقة في ثلاث مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة، بمشاركة 16 ناديا، إذ تتركز الأنظار على ممثلي الدولة المضيفة الذين عقدوا صفقات خيالية لجلب أبرز النجوم العالميين على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة المتوج بآخر نسخة من الكرة الذهبية، ومواطنه نغولو كانتي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الانكليزي السابق، والدولي البرتغالي روبن نيفيش، ونجم خط وسط صربيا سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.ويدرك القيثارة صعوبة المنافسة في المجموعة الاولى بتواجد أندية قوية تمتلك من الخبرة الكثير عبر خوضها للتحديات الكبرى على الصعيدين الاسيوي والافريقي، ولكنه في المقابل يأمل أن لا يكون الحلقة الأضعف، مستندا على ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز.وذكر المدير الفني لكرة الشرطة أحمد صلاح في المؤتمر الفني الذي عقد امس أن فريقه يتطلع لظهور مشرف بالمحفل العربي، على الرغم من الإجهاد البدني للاعبيه بسبب طول فترة إقامة الدوري، مضيفا أنه يمتلك معلومات كافية عن الأندية المنافسة في المجموعة، من خلال متابعة مبارياتها السابقة، لمعرفة نقاط القوة والضعف لديها.وأشار صلاح إلى أن حظوظهم بالمجموعة صعبة في ظل تواجد الاتحاد والترجي والصفاقسي، إلا أنها ليست مستحيلة، لا سيما ان الكرة المستديرة لا تعترف بالمسميات، مؤكدا ان الأخضر سيكون رقما صعبا ولن يكتفي بالمشاركة.بدوره تحدث حارس مرمى القيثارة احمد باسل عن مواجهة الصفاقسي قائلا: إن الفريق التونسي من الاندية المعروفة عربيا وأفريقيا عبر تاريخه المميز كرويا، والكلام ذاته ينطبق على الشرطة صاحب العروض الجيدة في البطولات القارية بفترات سابقة، والمتوج بلقب الدوري المحلي للعام الثاني تواليا، وبالتالي فإنه يرى بأن الحظوظ متساوية بين الطرفين من ناحية الفوز في اللقاء.وأوضح باسل ان الجميع يدرك أهمية المشاركة العربية، بحكم كون الأخضر الممثل الوحيد لكرتنا في البطولة، معلنا عن طموحات فريقه بالمنافسة على احدى بطاقتي التأهل الى الدور الثاني.من جانبها أمنت إدارة الشرطة تذاكر مباريات الدور الاول لمشجعي الفريق بعد اتصالات مكثفة مع اللجنة المنظمة للبطولة، إذ سيتم توزيعها بالتنسيق مع مدير الدائرة الإعلامية للنادي حسين الخرساني قبيل اللقاء بموعد مناسب.