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كاساس: القرعة متوازنة وهدفنا التأهل إلى المونديال

رياضة

2023-07-27 | 07:54
كاساس: القرعة متوازنة وهدفنا التأهل إلى المونديال
1,582 مشاهدة

صرح مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الخميس، ان القرعة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، كانت متوازنة.

وقال المنسقُ الإعلامي للمنتخب الوطنيّ، محمد عماد في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "مدربَ المنتخب خيسوس كاساس تابعَ حفلَ إجراء القرعة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ، التي أسفرت عن ضم منتخبنا الوطني وفيتنام والفليبن والفائز من إندونيسيا وبرناوي، بشكلٍ مباشرٍ ( اون لاين ) من مكانِ تواجده في أوروبا ".

وأضاف: "بعد إعلانِ نتائج القرعة التي أجريت عبّر خيسوس كاساس عن رضاه التام عن القرعة، موضحاً إن القرعةَ متوازنةٌ ولايوجدُ شيءٌ سهل في كرةِ القدم طالما هناك منافسٌ لديه الطموحات نفسها في التأهل إلى المرحلةِ المقبلة والتي نسعى بكل حرصِ في الوصول إليها، وسنتعاملُ مع كل مرحلةٍ في التصفياتِ بشكلٍ منفصلٍ من أجل تحقيق حلم الجماهير العراقيّة في الوصول إلى نهائياتِ كأس العالم 2026 ، ونتأمل أن نكونَ جميعنا متعاونين من إعلامٍ وجمهورٍ في تقديم الدعم والإسناد لأسود الرافدين كما حدثَ في خليجي 25 من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي نسعى إليها، خصوصاً إن الأجندةَ المقبلة ستكون مزدحمةً سواء في التصفياتِ في فتراتٍ مختلفةٍ والمشاركة في نهائياتِ كأس آسيا في قطر".
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