رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم قائد ليفربول هندرسون

ونشر الاتفاق عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو ترحيبي لهندرسون".وقاد هندرسون ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 لأول مرة منذ 30 عاما، كما ساهم بشكل فعال في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا عام 2019.وانضم هندرسون إلى ليفربول عام 2011، قادما من سندرلاند، وارتدى شارة قيادة الفريق عام 2015 خلفا لستيفين جيرارد أسطورة الريدز ومدرب الاتفاق الحالي.يشار إلى أن هندرسون انضم بذلك إلى كوكبة النجوم الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي مؤخرا وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش.