النصر يتعادل مع الإنتر ويعيد الامل لجمهوره

وسجل عبد الرحمن غريب للنصر في الدقيقة 23، وتعادل دافيد فراتسي للإنتر برأسية في الدقيقة 43.قدم النصر أداءً مثاليًا في الشوط الأول، وكان ندًا لوصيف أوروبا، بل تفوق في فترات كثيرة من اللقاء، ووضحت بصمة المدرب البرتغالي لويس كاسترو على أداء الفريق.استهل النصر المباراة بتشكيل مكون من: "نواف العقيدي في حراسة المرمى، واللاعبين سلطان الغنام ولاجامي وعبد الله مادو وأليكس تيليس وسيكو فوفانا وبروزوفيتش وتاليسكا وعبد الرحمن غريب وخالد الغنام وكريستيانو رونالدو.في المقابل، اعتمد سيموني إنزاجي، المدير الفني للإنتر على كل من: "سانكوفيتش، بيسيك، دي فري، باستوني، دومفريس، بافريلا، تشالهان جولو، فراتسي، جو سينس، لاوتارو، كوريا".وكان النصر قد تعادل بدون أهداف أمام باريس سان جيرمان في أولى مبارياته بالجولة اليابانية.