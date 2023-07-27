مورينيو يخسر قضيته ضد "يويفا"

وحكم ضد مورينيو في الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار إيقافه 4 مباريات من قبل اللجنة التأديبية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وتعرض المدرب البرتغالي لتلك العقوبة بسبب إهانة أنتوني تايلور، حكم نهائي الدوري الأوروبي الموسم الذي جمع بين روما وإشبيلية.وانتقد مورينيو بشدة مستوى تايلور، ووجه له الإهانة عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم إشبيلية اللقب بركلات الترجيح.كما تم رفض استئناف روما أيضا الذي تم تغريمه 55 ألف يورو، بسبب إشعال الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات والفوضى التي صاحبت جماهير الفريق في المباراة النهائية.يذكر أن روما أنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز السادس، ليشارك بالتالي في الموسم المقبل في الدوري الأوروبي، بعدما فرط في فرصة المشاركة في دوري الأبطال بالخسارة أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.