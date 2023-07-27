خلال أيام.. مبابي يطرق أبواب ريال مدريد

وكشفت شبكة "راديو ماركا"، الإسبانية كواليس مثيرة، تؤكد أن إدارة باريس رضخت لشروط مبابي، بعدما رفض عرضا من الهلال السعودي.وأشارت في مقطع فيديو عبر "يوتيوب" إلى أن مبابي قد رفض بالفعل العرض السعودي منذ أسبوع، وقامت الإدارة الباريسية بتسريب الخبر في الساعات الأخيرة الماضية.وأوضحت الشبكة أن كيليان رفض بالفعل مقابلة الوفد السعودي في باريس، لأنه أغلق الباب من البداية، مشيرة إلى أنه أبلغ ناديه بشروط واضحة منذ البداية، إما الاستمرار أو الانتقال إلى ريال مدريد فقط.ولفتت إلى أن الإدارة الباريسية رضخت لمطالب مبابي، وسيتفاوض الناديان قريبا لإتمام الصفقة وتوقيع العقود.وستكلف الصفقة خزينة ريال مدريد 230 مليون يورو، لن تذهب فقط للنادي الباريسي، بل سيذهب جزء من هذا المبلغ لمبابي بناء على اتفاق مع اللاعب.وسيتم الإعلان عن الصفقة من خلال بيان لنادي ريال مدريد، أو مبابي نفسه، أو خروج اللاعب في مقابلة تليفزيونية مصورة.وأكدت شبكة "راديو ماركا" أن فريق المحامين بالناديين، بصدد حاليا مراجعة بنود التعاقد وكافة تفاصيل الصفقة، التي يسعى النادي الباريسي لإتمامها في أقرب وقت ممكن.