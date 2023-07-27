الشرطة يهزم الصفاقسي في كأس الملك سلمان

تمكن نادي الشرطة من هزيمة نادي الصفاقسي التونسي، اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ابطال في السعودية.

وشهد ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف مباراة الفريقين ضمن المجموعة الأولى والتي انتهت بفوز الشرطة بهدف دون رد سجله اللاعب علي عبد الزهرة من ضربة جزاء.



ويلعب ضمن المجموعة الأولى الى جانب الشرطة والصفاقسي ناديي الاتحاد السعودي والترجي التونسي.