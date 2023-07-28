سلوك مبابي يثير غضب رئيس ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بوجود حالة من الغضب لدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من تصرف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس، والضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بيريز لم يوافق على سلوك مبابي، حيث يعتبر رئيس الميرينجي أن ما حدث سيعرض عملية انضمامه للريال للخطر.وأضافت: "بيريز غاضب بشدة من ممثلي مبابي، كما لم يحب الرسالة التي أعلن فيها كيليان نيته بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".وتابعت: "الغضب ليس بسبب قرار اللاعب، لكن لأنه أفصح عنه بشكل واضح جداً، بينما فضل بيريز أن يتم التحرك خلسة وفي سرية".وأشارت: "رد باريس الغاضب جاء على الفور بعد خطاب مبابي، ليتركه النادي خارج معسكره التحضيري، كما تخلى سان جيرمان عن دبلوماسيته".وأردفت: "كما رفض مبابي عرضاً من الهلال السعودي لمدة موسم واحد، وكان سان جيرمان سيحصل على حوالي 300 مليون يورو".وختمت بأن كل هذا يجعل بيريز متوتراً، حيث قال في تصريح نقلته الصحيفة "الوضع دقيق"، لأن الوصول المجاني لمبابي في 2024 أصبح أمراً مستحيلاً.يشار إلى أن شبكة "راديو ماركا" ذكرت أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، بات وشيكاً للغاية في الأيام المقبلة، بعدما رفض النجم الفرنسي التفاوض مع الهلال.