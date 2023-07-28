نهائيًا.. ديفيد سيلفا يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

السومرية نيوز – رياضة



أعلن الأسطورة الإسبانية ديفيد سيلفا اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا، وذلك بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي.

وقرر لاعب ريال سوسيداد نهاية مسيرته الرياضية بعد الإصابة التي لحقت به منذ أيام، وذلك بعدما اكتشف أن مدة التعافي سوف تستغرق وقتًا طويلًا.



وظهر سيلفا بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي وقال: “اليوم هو يوم حزين بالنسبة لي، اليوم لأنني سأقول وداعًا لما كرست حياتي من أجلها، اليوم أودع زملائي الذين هم عائلتي، سأفتقدكم كثيرًا، شكرًا لأنكم جعلتموني أشعر أنني في بيتي”.

ماذا قدم ديفيد سيلفا خلال مسيرته؟

بدأ اللاعب الإسباني مسيرته مع فالنسيا، خاض معهم 168 مباراة سجل خلالهم 32 هدفًا وقدم 36 تمريرة حاسمة، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2010.



وقدم مسيرة رائعة مع النادي الإنجليزي وأصبح أحد أساطيره، حيث لعب 436 مباراة، سجل 77 هدفًا وقدم 140 تمريرة حاسمة، وفاز بـ 14 لقبًا.



على المستوى الدولي ساهم سيلفا في حصول منتخب إسبانيا على لقب كأس العالم عام 2010 التي أقيم في جنوب إفريقيا.



الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 37 عامًا لعب لعدة أندية أخرى وهم وايبار وسيلتا فيجو وريال سوسيداد.



