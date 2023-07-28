رسميا.. محرز لاعبا للأهلي السعودي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي السعودي عبر حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي.



وودع حساب المان سيتي على تويتر، رياض محرز، بعد 5 سنوات قضاها داخل ملعب الاتحاد، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.



وكتب خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، أن محرز وقع عقدًا لمدة 5 مواسم، بينما انتعشت خزينة السيتي بنحو 30 مليون إسترليني.



يذكر أن محرز (32 عاما) انضم لصفوف المان سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر، وتوج مع الفريق السماوي بـ 11 لقبا، آخرها الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.



ولعب النجم الجزائري 236 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 78 هدفا إضافة إلى 59 تمريرة حاسمة.