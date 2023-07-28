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باريس يسرع في إتمام صفقة نجم برشلونة

رياضة

2023-07-28 | 09:34
باريس يسرع في إتمام صفقة نجم برشلونة
658 مشاهدة

أسرع باريس سان جيرمان الفرنسي، نحو التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "مونت كارلو"، أن باريس سان جيرمان بصدد التحرك لضم عثمان ديمبلي، جناح الفريق الكتالوني.

وأضافت أن السعي وراء ديمبلي لا علاقة له بمستقبل كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد ذكرت أن سان جيرمان يريد عثمان ديمبلي، لتعويض مبابي الذي تم عرضه للبيع هذا الصيف.

واقترب مبابي كثيرًا من الانتقال إلى ريال مدريد بعدما رفض عرضا مغريا من الهلال السعودي، قيمته مليار يورو.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع البارسا في صيف 2024، لكنه يتضمن شرطا جزائيا يسمح برحيله هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو.

وخاض ديمبلي مع برشلونة 35 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 آخرين.
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