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تسمية طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تسمية طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية من قبل لجنةُ الحُكام في الاتحاد العربيّ لكرةِ القدم.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي تابعته السومرية نيوز، انه "أوكلت لجنةُ الحُكام في الاتحاد العربيّ لكرةِ القدم إلى الطاقم التحكيميّ المؤلف من الدولي علي صباح (حكم ساحة) وحيدر عبد الحسين وأمير داوود (مساعدين للحكم)، فيما سيكون السوري حنا حطاب حكماً رابعاً مهمةَ قيادة مباراة فريقي شباب بلوزداد الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي ضمن بطولةِ كأس الملك سلمان للأندية العربية الجارية في المملكةِ العربيّة السعودية".
وأضاف: "تقام المباراةُ مساء اليوم الجمعة في ملعبِ الأمير سلطان في مدينةِ أبها".
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