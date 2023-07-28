الآي فاضل ينضم لفريق أوتسيكتن السويدي

ويذكر ان فاضل قد مثل في الموسم الماضي فريق جوتنبيرغ في الدوري السويدي، ومنه انتقل إلى منتخب العراق الأول الفائز بلقب "خليجي 25" الذي أقيم في البصرة مطلع العام الحالي، وكذلك إلى منتخب شباب العراق الحاصل على المركز الثاني في بطولة شباب آسيا الأخيرة التي جرت في أوزبكستان.وقال الآي فاضل في منشور مقتضب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي: "مشواري الجديد إلى نادي أوتسيكتن، متصدر دوري الدرجة الأولى السويدي.."شكراً لكل شخص ساندي".