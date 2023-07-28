قرارات صارمة بحق يوفنتوس بينها الاستبعاد من بطولات أوروبا

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: "أقرت هيئة الرقابة المالية باليويفا، بأن يوفنتوس انتهك الإطار التنظيمي لليويفا، وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس/آب 2022، ونتيجة لذلك، استقرت الهيئة على القرارات التالية:- استبعاد يوفنتوس من المشاركة ببطولات الاتحاد الأوروبي للرجال في موسم "2023-024".- فرض غرامة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي، من بينها 10 ملايين مشروطة ولن يتم تطبيقها إلا إذا كانت البيانات المالية السنوية للنادي لسنوات 2023، 2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة المنصوص عليها.وأنهى يوفنتوس مسابقة الدوري في الموسم الماضي بالمركز السابع، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب قضايا المكاسب الرأسمالية المزورة، ليتأهل إلى بطولة دوري المؤتمر.وبات من المقرر أن يشارك نادي فيورنتينا صاحب المركز الثامن ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من يوفنتوس بعد استبعاده من المسابقة.