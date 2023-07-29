رونالدو يثير غضب الجماهير السعودية.. هذا ما فعله بعد الديربي (فيديو)

وعبّرت الجماهير السعودية عن غضبها من التصرف المثير للجدل من نجم النصر، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبين الاتحاد السعودي ووزارة الرياضة بوضع حد لتجاوزات البرتغالي.

وعلّق أحد المتابعين عبر حسابه في " تويتر" على لقطة "صاروخ ماديرا" قائلًا: "مَن يوقف تجاوزات رونالدو؟ مصور يؤدي عمله ترميه بعلبة الماء وتقوم بطرده! لماذا؟".وغرّد متابع سعودي ينتمي إلى نادي الاتحاد وذلك بقوله: "رونالدو يهين مصور القناة الناقلة، على اللاعب أن يحترم البلد ومَن يعمل داخل البلد، فهل إعلاميو النصر سيتحدثون عن هذه اللقطة؟".وطالب مشجع هلالي كريستيانو رونالدو باعتزال كرة القدم، قائلًا: "لاعب مثل رونالدو غير قادر على تحمل الضغوط في مثل هذه المباريات؛ فليعتزل كرة القدم، أن توجه إهانة لمصور بهذا الشكل هو غير مقبول".في حين علّق أحد مشجعي نادي الشباب على لقطة البرتغالي وكتب "عيب"، ليرد عليه أحد مشجعي نادي النصر بقوله إن رونالدو لم يخطئ، وأن المصور هو مَن أتى نحوه ليصوره.جدير بالذكر أن النصر تعادل 0-0 أمام نادي الشباب، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من منافسات بطولة كأس الملك سلمان.