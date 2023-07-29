باريس يغلق طريق السعودية أمام أحد نجومه

وأكدت صحيفة "ليكيب"، اليوم السبت، أن إدارة البي إس جي لا تنوي التفريط في البرازيلي ماركينيوس، مدافع الفريق.وأضافت أن اللاعب لا يفكر أيضا في الرحيل عن حديقة الأمراء، علما بأن تعاقده يمتد حتى صيف 2028.ويلعب ماركينيوس (29 عاما) في صفوف الفريق الباريسي منذ 10 سنوات، حيث انضم إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2013.وكانت تقارير صحفية قد تكهنت بإمكانية رحيل ماركينيوس، بداعي أن تصريحاته التي تحفظ خلالها على فكرة استبعاد كيليان مبابي، أغضبت الإدارة الباريسية.