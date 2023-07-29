بايرن يستبعد ماني من مباراة كاواساكي لاستكمال انتقاله للنصر

وقال بايرن عبر حسابه على تويتر إن "ماني لن يتواجد مع الفريق لأنه في مفاوضات للانتقال إلى نادٍ جديد".وكثّف النصر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني من دوري روشن السعودي، مفاوضاته مع ممثلي ماني خلال الأيام القليلة الماضية لحسم صفقة اللاعب السنغالي.ووفقاً لفابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في الانتقالات، فإن الصفقة ستكلف النصر نحو 37 مليون يورو سيدفعها "العالمي" للنادي الألماني، الذي ضم اللاعب قبل موسم واحد من ليفربول الإنجليزي في صفقة قُدرت بـ41 مليون يورو.وواجه ماني صعوبات مع الفريق البافاري بسبب الإصابة وكذلك بسبب شجاره مع ليروي ساني زميله في الفريق عقب مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة بين السنغالي ولاعبي الفريق وكذلك المدرب توماس توخيل.ويتوقع أن يعلن النصر الصفقة بشكل رسمي عقب اجتياز اللاعب الفحص الطبي. وسينضم ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجوم الفريق السعودي.