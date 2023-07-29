ديمبلي يحسم موقفه بشأن الرحيل عن برشلونة

وربطت تقارير أخيرة ديمبلي بإمكانية الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة.ويرتبط ديمبلي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، يحق تفعيله حتى 31 يوليو الجاري، قبل أن يتضاعف إلى 100 مليون دولار .وقالت "سبورت"، في تقريرها، إن ديمبلي هدفه الاستمرار في برشلونة، ولا يعتزم الرحيل خلال هذا الصيف على الأقل من أجل مواصلة عمله في التطور والنمو، تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، خلال الموسم المقبل.وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي سان جيرمان لن يستسلموا، وسيواصلون الإصرار والضغط حتى يوم الإثنين الموعد النهائي للشرط الجزائي؛ لأن ديمبلي بالنسبة لهم يمثل فرصة جيدة إذا انتهى الأمر بمغادرة كيليان مبابي الفريق الفرنسي هذا الصيف.يذكر أن النجم الفرنسي صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند في صيف عام 2017.وخاض ديمبلي 185 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 40 هدفا وصنع 43 آخرين.وتوج ديمبلي مع برشلونة بالدوري الإسباني ثلاث مرات، وكأس الملك وكأس السوبر مرتين لكل منهما.