تشافي: الفوز على ريال مدريد "مبهر"

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الآن نحن أفضل، والمباراة الماضية كنا فشلة (خسر البارسا من آرسنال 5-3)".وأضاف: "لقد قمنا بأشياء كثيرة جيدة، لكننا أيضًا ارتكبنا العديد من الأخطاء التي يجب أن نصححها، بالطبع النتيجة مبهرة، لكن في هذه المرحلة من الموسم فإنها ثانوية، المهم الآن هو التحسن".وتابع: "لقد كانت لحظات جيدة جدًا لكن يجب أن نكون أفضل وأن نحاول عدم فقدان الكرة بطريقة غير ذكية، أفهم أن الفوز على ريال مدريد دائمًا ما يرضي مشجعي برشلونة".واستكمل: "لقد قلت دائمًا إن الجهاز الفني ليست لديه مخاوف من الشباب عندما يثبت أحدهم نفسه في التدريبات، رأينا فيرمين لوبيز مرتاحًا جدًا في هذه الفترة التحضيرية ونعتقد أنه يمكن أن يساعدنا خلال الموسم".واختتم بالحديث عن إمكانية رحيل ديمبلي لباريس سان جيرمان: "لا نعرف ما سيحدث في سوق الانتقالات، أراه سعيدًا في برشلونة، لكن في النهاية القرار يعود لللاعب، إذا كان هناك أي شيء فسيخبرنا به".