الكلاسيكو يشعل التوترات بين مدريد والبارسا.. فينيسيوس لأراوخو: أنت كاذب

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، شهدت المباراة التي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة بعض التوترات بين اللاعبين، كان أبرزها عند احتساب ركلة جزاء لصالح الميرنجي في الشوط الأول.وأشارت إلى أن فينيسيوس شعر بغضب شديد من إنكار أراوخو بأن الكرة اصطدمت بيده الممدودة، حيث ذهب إليه اللاعب البرازيلي واتهمه بالكذب وجها لوجه.ويرى فينيسيوس أن أراوخو حاول خداع الحكم عندما قال إن لمسة اليد جاءت عقب ارتداد، الأمر الذي لم يعجب اللاعب البرازيلي على الإطلاق، حيث غضب وألقى باللوم على مدافع برشلونة.وجاءت أهداف برشلونة في المباراة عن طريق عثمان ديمبلي وفيرمين لوبيز وفيران توريس في الدقائق (15، 85، و91).