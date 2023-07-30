السومرية نيوز - رياضة



أصبحت المغربية نهيلة بنزينة، اليوم الأحد، أول لاعبة تخوض كأس العالم للسيدات 2023 بالحجاب وذلك بعدما سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخيرًا بارتدائه.





ولم تشارك بنزينة في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني 0-6، ولعبت بالحجاب اليوم مع منتخب المغرب في مباراته التي فاز بها 1-0 على نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثانية من دور المجموعات.



وحظر الفيفا ارتداء الحجاب بداعي "أسباب صحية وأمنية" خلال 2007، وفي 2014 قرر رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.