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بـ"الحجاب".. المغربية نهيلة بنزينة تدخل تاريخ كأس العالم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز - رياضة
أصبحت المغربية نهيلة بنزينة، اليوم الأحد، أول لاعبة تخوض كأس العالم للسيدات 2023 بالحجاب وذلك بعدما سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخيرًا بارتدائه.
ولم تشارك بنزينة في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني 0-6، ولعبت بالحجاب اليوم مع منتخب المغرب في مباراته التي فاز بها 1-0 على نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وحظر الفيفا ارتداء الحجاب بداعي "أسباب صحية وأمنية" خلال 2007، وفي 2014 قرر رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.
وتلعب النجمة البالغة من العمر 25 عامًا في صفوف فريق الجيش الملكي المغربي ودائمًا ما ترتدي الحجاب في مباريات الدوري المغربي وكذلك في التدريبات.
وعلى الرغم من أن زميلات بنزينة لا يرتدين الحجاب، فهي تتمسك به وتظهر وهي ترتديه في الصور الرسمية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا.
ويلعب المغرب في المجموعة الثامنة للنهائيات العالمية، إلى جانب كل من ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية، علمًا أن المنتخب المغربي يخوض المونديال للمرة الأولى في التاريخ، كما أنه أول منتخب عربي من الشمال الأفريقي يتأهل إلى المونديال.
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