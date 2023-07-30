باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس برشلونة

ونشر سان جيرمان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للصفقة يظهر فيه أرناو تيناس الحارس القادم من برشلونة، من زوايا خلفية وجانبية، دون الكشف عن وجهه بالكامل.ووضع النادي الفرنسي رموزا لقفازات حارس المرمى على الفيديو التقديمي للصفقة.يذكر أن تيناس، أصبح بلا ناد في الفترة الحالية، بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الماضي.