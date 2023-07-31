نجم مدريد الجديد مهدد بالغياب.. الإصابة قد تبعده 5 أشهر عن الملاعب

وأصيب جولر (18 عاما) خلال جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة، حيث يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى، وعاد إلى مدريد للخضوع لمزيد من الفحوصات والبدء في العلاج.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حذر الدكتور ريبول، الذي يملك تصديقا من الفيفا على عيادته، من أن جولر لن يلعب لفترة طويلة.وأوضح الطبيب، أن الأمر كله يتوقف على طبيعة الإصابة، فإذا كان الأمر خطيرا، فسيتعين على جولر إجراء عملية جراحية، ويؤكد ريبول أن الغياب وقتها لن يقل عن 5 أشهر.من ناحية أخرى، أشار الطبيب إلى أنه إذا لم تكن الإصابة خطيرة، فيمكن تطبيق طريقة أكثر تحفظا، والتي تعني أنه سيغيب لمدة 12 أسبوعا.