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بنزيما يصنع الفرحة لاحد جماهيره.. ماذا فعل؟ (فيديو)

رياضة

2023-07-31 | 02:30
بنزيما يصنع الفرحة لاحد جماهيره.. ماذا فعل؟ (فيديو)
714 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

منح كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قميصه لأحد المشجعين، عقب تأهل الاتحاد لدور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

وقاد بنزيما الملقب بـ"الحكومة"، الاتحاد إلى الفوز 1-0 على تسعة لاعبين من الصفاقسي التونسي والتأهل إلى دور الثمانية الأحد.

وعقب نهاية المباراة اقتحم أحد المشجعين ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ليحتضن النجم الفرنسي، ويطلب منه القميص.

وبالفعل استجاب بنزيما لطلب المشجع وخلع قميصه وأعطاه إياه.


وكان بنزيما صاحب القول الفصل في فوز الاتحاد السعودي على الصفاقسي التونسي، خلال مباراته الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي أقيمت الأحد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسجل كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد، الذي جاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعد تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء من المغربي عبد الرزاق حمد الله، قابلها الفرنسي بترويض ذكي ووضع الكرة في الشباك.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بـ6 نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

وبقي الصفاقسي دون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان قد تعادل مع الشرطة في وقت سابق من اليوم.

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