أبرزها عقوبات بحق الجوية.. لجنة الانضباط تصدر عدداً من القرارات

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتماعاً لمناقشةِ تقرير أحد مشرفي المباريات، فضلاً عن اعتراضٍ لأحد الأندية، وكما يلي:ناقشت اللجنةُ تقرير مشرف مباراة فريقي الزوراء والجوية التي جرت بتاريخ 2023/7/25 في ملعب الشعب الدوليّ، والمتضمن قیام جماهير نادي القوة الجوية بإطلاق عباراتٍ مسيئةٍ للذوق العام والتي سبق أن حذرنا منها، وهذه مخالفةٌ لأمر مجلس الوزراء وتوجيهات الاتحاد العراقي، وكذلك قيام مشرف فريق القوة الجوية بإثارةِ الجمهور المنافس وكثرة الاعتراضات المتكررة .. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة:1- معاقبة نادي القوة الجوية بغرامةٍ ماليةٍ قدرها مليونان دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 37 فقرة 4 .2- حرمان المشرف الإداري لفريق القوة الجوية السيد (أحمد خضير) من مرافقة الفريق لمباراة واحدة استناداً لأحكام المادة 52 فقرة 2 .3 - نظراً للجُهودِ المبذولة من قبل السادة كل من (العقيد محمد بهير/ مدير أمن الملاعب، والمقدم رزاق حسن زبون/ مدير حماية المنشآت والملاعب، والدكتور علاء أحمد زیدان/ مدیر ملعب الشعب الدوليّ) في المحافظةِ على الأمن والمتابعة بشكلٍ احترافي، فقد تقرر توجيهُ كتاب شكر وتقدير لهم.4- تسدد الغرامةُ المفروضة على نادي القوة الجوية خلال (72) ساعةً من تاريخ إصدار القرار استناداً لأحكام المادة 42 فقرة (1) من نظام المسابقات من لائحةِ الدوري الممتاز 2022-2023.5- صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ 2023/7/31".وأضافت: "ناقشت اللجنةُ اعتراض نادي الحسين ضد نادي سامراء، وحسب كتابهم بالعدد 110 المؤرخ 2023/7/18 بخُصوصِ مشاركة لاعبين وحسب ادعاءهم بأنهما يلعبان ضمن كشوفاتِ نادي العلم في مباراتهم التي جرت بتاريخ 2023/7/17 على ملعبِ نادي سامراء، وبعد الاطلاعِ على كل الأوليات للوقوفِ على حقيقة اللاعبين المعترض عليهما وهما (سفيان عبد اللطيف رقم 17، ومروان موفق صالح رقم 13 مع نادي العلم ويحمل الرقم 6 في نادي سامراء)، وبعد الرجوعِ إلى الأولياتِ الموجودة في قسم المسابقات تبين بأن اللاعب (سفيان عبد اللطيف إبراهيم) معار إلى نادي العلم وحسب كتاب نادي سامراء بالعدد 47 والمؤرخ 2023/2/2 ، وموافقة النادي الأم على الإعارةِ ضمن فترة الانتقالات الشتويّة للموسم 2023/2022 ، في حين وجدت اللجنةُ أن اللاعب (مروان موفق صالح) ضمن كشوفاتِ نادي العلم للموسم 2023/2022 ويحمل الرقم 13، وهذه مخالفةٌ صريحةٌ.. عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة:1- اعتبار نادي سامراء خاسرا بنتيجة (3-0) في مباراته مع نادي الحسين لإشراكه لاعباً لم يسجل في كشوفاتِ النادي استنادا الى أحكام المادة الثامنة 1/1 من نظام المسابقات للفئاتِ العمريّة للموسم 2023/2022 .2- حرمان اللاعب (مروان موفق صالح) من اللعب خمس مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة الثامنة 1/ب من نظام المسابقات للفئاتِ العمريّة للموسم 2023/2022 .3- معاقبة مدرب نادي سامراء (مؤيد طه) بالحرمان من مرافقة الفريق لخمس مبارياتٍ استناداً لأحكام الثامنة / ثانيا / أ".