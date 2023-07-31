نجم برشلونة يوافق على عرض باريس سان جيرمان

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال ديمبلي نعم لعرض باريس سان جيرمان.. ومنح الضوء الأخضر للصفقة".وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "اتفق باريس سان جيرمان شفهيا مع وكيل نجم برشلونة على شروط عقد ديمبلي لمدة 5 سنوات".واختتم: "أرسل باريس خطابًا رسميًا لإبلاغ برشلونة بأنه سيفعل الشرط الجزائي، ويحاول الآن حسم الصفقة بأفضل طريقة، حيث يعتمد الأمر على التوقيت".وينتهي تعاقد ديمبلي (26 عاما) مع النادي الكتالوني في صيف 2024، ويرتبط بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، يتضاعف إلى 100 مليون يورو بحلول الأول من آب/أغسطس المقبل.