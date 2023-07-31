فينيسيوس يعلق حول إمكانية انضمام مبابي لريال مدريد

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، ورفض تفعيل بند التمديد الاختياري لعام إضافي، ما دفع الإدارة الباريسية لمنعه من السفر؛ لإجباره على الرحيل في الموسم الحالي وعدم انتظار انتهاء عقده لكي يرحل مجانًا.وقالت شبكة "RELEVO" الإسبانية، إن "فينيسيوس جونيور يريد كيليان مبابي في ريال مدريد أكثر من أي شخص آخر".وأوضحت الصحيفة: "مع رحيل كريم بنزيما، تم توظيف فينيسيوس جونيور من قبل كارلو أنشيلوتي في مركز جديد مما جعله يخسر نصف قوته الهجومية، حيث يفضل اللعب في الجناح الأيسر، وهو المركز الذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذلك يريد النجم البرازيلي من مبابي أن ينضم إليه حتى يتمكن من العودة إلى ما كان عليه عندما كان بنزيما إلى جانبه".وبات فينيسيوس، الذي عاش أوج تألقه مع الميرنغي في السنوات الأخيرة، النجم الأول في هجوم الملكي بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لنادي الاتحاد السعودي.ومع نهاية الموسم الماضي، أعلن نادي ريال مدريد أن فينيسيوس تم تغيير رقم قميصه ليرتدي القميص رقم 7، بعدما ظهر بالقميص رقم 20 في الموسم الماضي.وفي مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين برشلونة ضد ريال مدريد، فجر الأحد، ضمن مباراة الفريقين الودية استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024، أهدر النجم البرازيلي ركلة جزاء، كما بدا تائهًا في المباراة ولم يقدم شيئًا يذكر خلال مشاركته في مركز قلب الهجوم، وكان من بين الأقل تقييمًا بين لاعبي النادي الملكي خلال اللقاء.ويعتبر مبابي حديث سوق الانتقالات حاليًا، في ظل إصرار ناديه على بيعه هذا الصيف، بينما لم يعلن اللاعب موقفه النهائي حتى الآن.وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن النادي الباريسي مستعد للتنازل عن نجمه مقابل 250 مليون يورو، بينما يعتبر ريال مدريد ذلك المبلغ كبيرًا، رغم أنه كان قد عرض في العام المنصرم أن يدفع نحو 200 مليون يورو، وهو الأمر الذي رفضه بطل الدوري الفرنسي.من جانب آخر، أثار مبابي الكثير من الجدل بعد أن نشر على حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورة تتضمن ثلاث أوراق لعب تحمل كل منها الرقم "9".وأشارت بعض التقارير إلى أن هذه الصورة تشير إلى قرب انتقال النجم الفرنسي للميرنغي، باعتبار أن الأخير لم يمنح القميص رقم تسعة إلى أي لاعب آخر بعد رحيل بنزيما.