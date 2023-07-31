رسمياً.. الزوراء يتعاقد مع مدرب مصري

وذكر النادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إدارة نادي الزوراء توصلت إلى اتفاق نهائي مع المدرب المصري حسام البدري لقيادة الفريق للموسم المقبل مع ملاكه المساعد وسيصل البدري إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع العقد بشكل رسمي".واضاف أن '"الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي تتقدم بالشكر والتقدير للمدرب حيدر عبد الأمير وملاكه التدريبي المساعد على عملهم بالفترة الماضية مع الفريق، متمنين لهم دوام الموفقية والنجاح".