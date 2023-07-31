تشيلسي يحدد مهلة نهائية ليوفنتوس بشأن التعاقد مع لوكاكو

وبعدما أدلى به لأحد مشجعي إنتر الأحد بالقول إن الانتقال إلى يوفنتوس مستبعد، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن البلجيكي وفريقه تشيلسي حددا مهلة نهائية لفريق "السيدة العجوز" لحسم المسألة.وأمضى لوكاكو الموسم الماضي مع إنتر على سبيل الإعارة من تشيلسي وبدا في طريقه لحسم انتقاله إلى وصيف بطل دوري أبطال أوروبا بشكل نهائي قبل أن تنهار الصفقة.ونُشِرَ فيديو للوكاكو يقول لأحد مشجعي إنتر: "لا أعتقد أن الصفقة ستتم" فيما يخص انضمامه ليوفنتوس، لكن صحيفة "كورييري ديلو سبورت" شددت على أن "بيانكونيري" ما زال الخيار الشخصي الأول والوحيد للمهاجم البلجيكي.ووفق صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، لن ينتظر لوكاكو وتشيلسي، يوفنتوس إلى الأبد كي يتخذ قراره بشأن ضم البلجيكي، مشيرة إلى أنهما أمهلا عملاق تورينو حتى نهاية الأسبوع الحالي لحسم أمره وإلا سيبدآن بحثهما عن وجهة أخرى.ومن أجل الانضمام إلى الغريم يوفنتوس، سيكون على الأخير أن يدفع 40 مليون يورو لتشيلسي كي يحصل على المهاجم البالغ 30 عاما.