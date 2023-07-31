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أربيل يهزم الحدود ويتأهل لنهائي كأس العراق
Alsumaria Tv
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تأهل فريق أربيل، مساء الاثنين، الى نهائي كأس العراق بعد فوزه على نظيره الحدود بهدف نظيف.
وسجل أربيل هدفه عبر لاعبه محمود خليل في الدقيقة 51 من المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.
وينتظر اربيل الفائز من مباراة القوة الجوية والكرخ التي ستقام يوم غد الثلاثاء على ملعب الشعب أيضاً.
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