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أربيل يهزم الحدود ويتأهل لنهائي كأس العراق

رياضة

2023-07-31 | 14:53
أربيل يهزم الحدود ويتأهل لنهائي كأس العراق
1,695 مشاهدة

تأهل فريق أربيل، مساء الاثنين، الى نهائي كأس العراق بعد فوزه على نظيره الحدود بهدف نظيف.

وسجل أربيل هدفه عبر لاعبه محمود خليل في الدقيقة 51 من المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.
 
وينتظر اربيل الفائز من مباراة القوة الجوية والكرخ التي ستقام يوم غد الثلاثاء على ملعب الشعب أيضاً.
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أربيل

الحدود

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