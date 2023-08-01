رونالدو يُواصل كتابة التأريخ.. "إنجاز" جديد وتفوق على اسطورة المانية

وقاد رونالدو فريق النصر للفوز 4-1 على الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023"، وذلك بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 74.ما هي آخر أخبار كريستيانو رونالدو؟وارتقى رونالدو عاليا بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام ليحولها برأسه إلى داخل الشباك محرزاً الهدف رقم 145 في تاريخه بالرأس.وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو بات أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تسجيلاً بالرأس حيث تفوق على أسطورة الكرة الألمانية جيرد مولر، بفارق هدف.ويحتل المركز الثالث، خلف رونالدو ومولر، كارلوس سانتيلانا لاعب إسبانيا السابق برصيد 125 هدفاً بالرأس يليه بيليه نجم البرازيل الراحل بـ124 هدفاً.كريستيانو رونالدووسجل الدون العديد من الأهداف الشهيرة بالرأس أبرزها هدفه مع مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008.كذلك، ارتقى الدون في أبريل/ نيسان 2011 ليسجل برأسية هدف فوز ريال مدريد 1-0 على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا محققاً وقتها أولى بطولاته بقميص الميرينغي.وعن هدفه التاريخي في شباك المنستيري، علق رونالدو قائلاً في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فوز جيد، سعيد بالتسجيل وتصدر المجموعة".ومنح الفوز الساحق على المنستيري، النصر صدارة المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب الثاني.ما هي أبرز أرقام كريستيانو رونالدو؟يذكر أن رونالدو يعد الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية حول العالم برصيد 123 هدفا.فضلا عن ذلك، فإن الدون هو الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ المنتخبات الوطنية بواقع 200 مباراة.كذلك، فإن الدون هو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد بـ450 هدفا، كما أنه يحتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ بواقع 140 هدفا.