نصف نهائي كأس العراق.. ملعب الشعب مسرحاً لمباراة الجوية والكرخ اليوم

والتقى الفريقان في مناسبتين ضمن منافسات الدوري وأسفرت النتيجة النهائية عن تفوق الجوية (2 – 1) ذهاباً وإياباً.ويدرك الأزرق وصيف الدوري الممتاز أنَّ الفوز على الزوراء في ربع النهائي لا يعد مقياساً لقدرة الفريق على التتويج باللقب، ولكنه يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف المنشود والمتمثل بإضافة النجمة الذهبية السادسة إلى رصيده، لا سيما أن سجله التاريخي يشير إلى نيله 5 بطولات سابقة، كما مكنه اجتياز الغريم التقليدي بلوغ المربع الذهبي وتعزيز معنويات الفريق عقب خسارة الدرع لصالح الشرطة.وتعد مسابقة الكأس بالنسبة للبيت الجوي بمثابة طوق نجاة لإنقاذ موسمه، ولذلك سيلعب الفريق بكل ثقله في مواجهة اليوم، وسيحاول أن ينهي اللقاء بوقته الأصلي تجنباً للمفاجآت في ركلات الحظ.ويعتمد مدربه المصري مؤمن سليمان على عناصره المميزة من أمثال إبراهيم بايش ومحمد قاسم ومهند عبد الرحيم ومنتظر عبد الأمير وفرانكو اوتشو من أجل حسم نتيجة المباراة والظفر ببطاقة الترشح لنهائي البطولة.وعلى الجهة الأخرى سيكون الأصفر على موعد مع تحدٍ جديد لا يقبل القسمة على اثنين، بعد رحلة ناجحة استهلها باجتياز الكهرباء ضمن الدور الـ32، ثم تمكن من عبور منافسه أمانة بغداد، قبل أن يتخطى الطلبة في الدور السابق عبر ركلات الجزاء.