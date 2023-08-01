الكشف عن تفاصيل عرض بايرن الأخير لضم هاري كين

وكان وفد من النادي البافاري قد سافر إلى لندن أمس الإثنين، للاجتماع مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، أملا في حسم الصفقة.وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن قيمة العرض البافاري الأخير على طاولة توتنهام، مشيرة إلى بلوغه 95 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.جاء ذلك بعدما أفادت شبكة "سكاي" البريطانية بأن توتنهام يطلب الحصول على 120 مليون يورو نظير التخلي عن صاحب الـ30 عاما.رغم ذلك، أكدت "سكاي ألمانيا" أن ثمة اتفاق يلوح في الأفق بين كافة الأطراف على الصفقة، لكن موعد حسم الصفقة لا يزال مجهولا حتى الآن.ويخطط بايرن للعودة بعرض مُحسن في الساعات المقبلة، من أجل الوصول لحل وسط، قد يشهد كسر النادي حاجز الـ100 مليون يورو لأول مرة في تاريخه بسوق الانتقالات.ويستهدف بايرن ميونخ التعاقد مع كين لمدة 5 سنوات، على أن يتقاضى أعلى راتب في الفريق، يتجاوز 25 مليون يورو.