القوة الجوية يقصي الكرخ ويتأهل لنهائي كأس العراق

تغلب فريق القوة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الكرخ في نصف نهائي كأس العراق.

وتمكن فريق القوة الجوية من تسجيل هدفين مقابل هدف للكرخ في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي. وسيلاقي القوة الجوية في نهائي البطولة نظيره أربيل الذي فاز أمس الاثنين على الحدود بهدف نظيف.