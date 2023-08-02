بنزيما يتصدر التشكيل المثالي العربي.. ماذا عن رونالدو؟

وبحسب موقع "sofa score" المتخصص في الإحصائيات، فإن التشكيل المثالي للجولة العربية غاب عنه كريستيانو رونالدو رغم تسجيله هدفًا في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، وتسببه في هدف آخر خلال المباراة التي انتهت بانتصار العالمي (4-1).وغاب رونالدو عن التشكيل المثالي للجولة الأولى أيضًا بعدما تعادل النصر مع الشباب سلبيًا.وتصدر التشكيل المثالي النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي بعدما سجل هدفًا في مرمى الصفاقسي التونسي، ليتواجد للجولة الثانية على التوالي.وتواجد أيضًا الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط النصر السعودي في التشكيلة العربية.وحصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر السعودي على أعلى تقييم في الجولة بواقع 9 درجات.وشهدت التشكيلة 3 لاعبين من النصر ومثلهم من الاتحاد بجانب لاعب من الهلال وآخر من الشباب.وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد باسل فاضل (الشرطة العراقي).خط الدفاع: سلطان الغنام (النصر السعودي) – أحمد شراحيلي (الاتحاد السعودي) – ياسين مرياح (الترجي التونسي) – زكريا هوساوي (الاتحاد السعودي).خط الوسط: جوستافو كويلار (الشباب السعودي) – روبن نيفيز (الهلال السعودي) – مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي).خط الهجوم: أندرسون تاليسكا (النصر السعودي) – كريم بنزيما (الاتحاد السعودي) – بغداد بونجاح (السد القطري).