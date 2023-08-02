غادر التدريبات وهو "يعرج".. الاصابة تبعد لاعباً جديداً عن صفوف مدريد

وتعرض الثنائي فيرلاند ميندي، أردا جولر، للإصابة، ليتأكد غيابهما عن ريال مدريد في افتتاحية الموسم الجديد.



إصابة أنطونيو روديجر ليست مقلقة

Rüdiger leaves the training with pain in his ankle after being hit with the ball in a shot. @TheAthleticFC pic.twitter.com/LOIeFdbbUA — Mario Cortegana (@MarioCortegana) August 1, 2023

Rüdiger leaves the training with pain in his ankle after being hit with the ball in a shot. @TheAthleticFC pic.twitter.com/LOIeFdbbUA — Mario Cortegana (@MarioCortegana) August 1, 2023

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإنه في آخر تدريب للفريق قبل المباراة ضد يوفنتوس، سقط روديجر على الأرض بعدما اصطدمت الكرة به.وغادر روديجر تدريبات فريقه وهو يعرج، وبدا واضحًا شعوره القوي بالألم.وأوضح التقرير أن القلق ساد معسكر ريال مدريد، حيث أن اللاعب قد خضع لعملية جراحية في مفصل الركبة اليمنى قبل أعوام، لذا فأي إصابة به قد تسبب مشكلة سيئة لللاعب وناديه.وأشارت الصحيفة أن النادي الإسباني أطلق إشارات إيجابية بخصوص حالة روديجر، مؤكدين بأنه لا يوجد شيء يدعو للذعر، لكن السؤال يبقى ما إذا كان اللاعب سيكون متاحًا لمواجهة يوفنتوس.ما صفقات ريال مدريد في صيف 2023؟وتعاقد ريال مدريد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، خوسيلو، فران جارسيا، التركي أراد جولر، إضافة لعودة براهيم دياز بعد نهاية إعارته لـ ميلان.