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اليوم.. مواجهة حاسمة تجمع الشرطة العراقي بفريق بنزيما السعودي

رياضة

2023-08-02 | 05:18
اليوم.. مواجهة حاسمة تجمع الشرطة العراقي بفريق بنزيما السعودي
710 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواجه فريق الشرطة، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، نظيره اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة الأندية العربية.

ويلعب القيثارة بخياري الفوز أو التعادل من أجل ضمان العبور إلى ربع النهائي بجانب الاتحاد الذي حسم تأهله مبكراً، كما ستخدمه أيضاً الخسارة في حال تعثر منافسه المباشر الترجي التونسي في مباراته أمام مواطنه الصفاقسي بالتعادل أو الخسارة.

وسيفتقد الأخضر في المواجهة الحاسمة لخدمات قائد الفريق علاء عبد الزهرة بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك بشأن مشاركة المحترف السوري محمود المواس لعدم الجاهزية التامة.

يذكر أن الاتحاد يتصدر لائحة الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحل الشرطة وصيفاً برصيد 4 نقاط، ويتواجد الترجي بالمركز الثالث بنقطة واحدة، في حين يتذيل الصفاقسي القائمة من دون نقاط.

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