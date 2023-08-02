البايرن يقلب تأخره الى فوز على ليفربول

بايرن ميونيخ قلب النتيجة على ليفربول و حقق الانتصار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن كان متأخرا .سجل أهداف بايرن ميونخ " جنابري ، فرانس ، جوسيب ، ساني".سجل لـ ليفربول " فان دايك ، لويس دياز ، جاكبو ".