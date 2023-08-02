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البايرن يقلب تأخره الى فوز على ليفربول
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي بايرن ميونيخ الألماني من قلب تأخره الى فوز امام فريق ليفربول الانجليزي في اللقاء الودي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد وذلك على ملعب ناشيونال .
بايرن ميونيخ قلب النتيجة على ليفربول و حقق الانتصار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن كان متأخرا .
سجل أهداف بايرن ميونخ " جنابري ، فرانس ، جوسيب ، ساني".
سجل لـ ليفربول " فان دايك ، لويس دياز ، جاكبو ".
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