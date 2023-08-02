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اسطورة إيطاليا بوفون يعلق قفازة ويغادر عالم المستديرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى بارما، اليوم الأربعاء، عن تعليق قفازه واعتزال كرة القدم بشكل نهائي.
ونشر بوفون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن لقطات لمسيرته الطويلة في الملاعب.
وكتب الحارس: "هذا كل شيء، لقد أعطيتني كل شيء وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها (مسيرته الكروية) معا".
ورغم ارتباطه بعقد مع بارما حتى صيف 2024 إلا أن بوفون قرر إنهاء مسيرته الكروية، لينهي مشوار دام ل28 عاما في الملاعب الأوروبية.
وسبق لبوفون أن لعب بالدوري الإيطالي رفقة أندية بارما ويوفنتوس، كما ارتدى قميص باريس سان جيرمان.
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