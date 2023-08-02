Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. خسائر أول أسبوعين من الهجوم المضاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الهلال السعودي يعبر الى ربع نهائي كأس الملك سلمان عبر بوابة الوداد المغربي

رياضة

2023-08-02 | 11:29
الهلال السعودي يعبر الى ربع نهائي كأس الملك سلمان عبر بوابة الوداد المغربي
المصدر:
وكالات
712 مشاهدة

تمكن نادي الهلال السعودي من الفوز ببطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد تجاوز الوداد الرياضي المغربي إثر فوزه عليه بهدفين لهدف.

وأحرز هدفي "الزعيم" السعودي كل من لاعبي خط الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبين نيفيز، في الدقيقتين (41 و66) على الترتيب.

في المقابل، سجل المهاجم المغربي، سيف الدين بوهرة، هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية.

ورفع نادي الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 4 نقاط، حيث تقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B)، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة رفقة المتصدر، السد القطري (7 نقاط) الذي تغلب بدوره على أهلي طرابلس الليبي بهدف وحيد.

في المقابل، تراجع نادي الوداد الرياضي إلى المركز الثالث برصيد نقطتين، ليودع البطولة رفقة نادي الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين أيضا.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
للمولدات الأهلية والحكومية.. محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر آب الحالي
30.75%
07:41 | 2023-08-01
للمولدات الأهلية والحكومية.. محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر آب الحالي
07:41 | 2023-08-01
تفوق العرب على الغرب.. العراق ضمن قائمة أضخم 10 أساطيل بحرية
16.51%
07:24 | 2023-08-01
تفوق العرب على الغرب.. العراق ضمن قائمة أضخم 10 أساطيل بحرية
07:24 | 2023-08-01
&quot;أم قصر&quot; بين الحقيقة والوهم.. هل فعلاً تسلمت الكويت أراضي عراقية بالبصرة؟
15.74%
01:48 | 2023-08-02
"أم قصر" بين الحقيقة والوهم.. هل فعلاً تسلمت الكويت أراضي عراقية بالبصرة؟
01:48 | 2023-08-02
السوداني يكشف سبب تأخر تنفيذ الموازنة ويؤكد: نخوض معركة مع المضاربين
14.26%
12:16 | 2023-08-01
السوداني يكشف سبب تأخر تنفيذ الموازنة ويؤكد: نخوض معركة مع المضاربين
12:16 | 2023-08-01
الخارجية تحسم الجدل بعد ضجة &quot;أم قصر&quot; وترسيم الحدود مع الكويت
12.3%
12:10 | 2023-08-02
الخارجية تحسم الجدل بعد ضجة "أم قصر" وترسيم الحدود مع الكويت
12:10 | 2023-08-02
مشاهد من الدور المقرر إزالتها في &quot;أم قصر&quot; والمجمعات البديلة عنها
Play
10.44%
07:30 | 2023-08-02
مشاهد من الدور المقرر إزالتها في "أم قصر" والمجمعات البديلة عنها
07:30 | 2023-08-02
المزيد
الدينار سيسترد قيمته
الدينار سيسترد قيمته
الدولار سيحلق
الدولار سيحلق
يحتاج تنازلات دولية
يحتاج تنازلات دولية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مشاهد من الدور المقرر إزالتها في "أم قصر" والمجمعات البديلة عنها
Play
مشاهد من الدور المقرر إزالتها في "أم قصر" والمجمعات البديلة عنها
07:30 | 2023-08-02
تردي الوضع البيئي.. كارثة حقيقية والاسباب متعددة
Play
تردي الوضع البيئي.. كارثة حقيقية والاسباب متعددة
07:00 | 2023-08-02
طريق التنمية مشروع اقتصادي قد يصبح ركيزة جديدة للعراق
Play
طريق التنمية مشروع اقتصادي قد يصبح ركيزة جديدة للعراق
06:30 | 2023-08-02
من هو "أوبنهايمر" صانع القنبلة الذرية الذي قال: أنا الموت؟
Play
من هو "أوبنهايمر" صانع القنبلة الذرية الذي قال: أنا الموت؟
05:33 | 2023-08-02
كازاخستان.. سكان عمارة يقفزون من النوافذ خوفا من حريق بداخل المبنى (فيديو)
Play
كازاخستان.. سكان عمارة يقفزون من النوافذ خوفا من حريق بداخل المبنى (فيديو)
04:10 | 2023-08-02
ماذا لو تناولت 10 حبات من الخوخ المجفّف يوميًّا؟
Play
ماذا لو تناولت 10 حبات من الخوخ المجفّف يوميًّا؟
03:25 | 2023-08-02
الكساد والفتور يخيم على الاسواق بسبب تذبذب اسعار الصرف
Play
الكساد والفتور يخيم على الاسواق بسبب تذبذب اسعار الصرف
03:00 | 2023-08-02
ترسيم الحدود بين العراق والكويت يعود إلى الواجهة
Play
ترسيم الحدود بين العراق والكويت يعود إلى الواجهة
13:00 | 2023-08-01
تحذيرات من كارثة بيئية ستضرب المنطقة
Play
تحذيرات من كارثة بيئية ستضرب المنطقة
05:30 | 2023-08-01
بالفيديو: العلماء قلقون من موجات الحرّ الحالية
Play
بالفيديو: العلماء قلقون من موجات الحرّ الحالية
05:25 | 2023-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.