الشرطة يتاهل لربع نهائي كأس الأندية الأبطال

تأهل فريق الشرطة العراقي، الأربعاء، الى ربع نهائي كأس "الملك سلمان" للأندية الأبطال رغم خسارته أمام نظيره الاتحاد السعودي.

وخسر الشرطة بهدفين مقابل أهداف في مباراته أمام الاتحاد. وتعادل فريقا الترجي والصفاقسي من تونس سلبياً الامر الذي ساهم في تأهل الشرطة الى ربع نهائي بأربع نقاط ليواجه السد القطري يوم السبت المقبل.

