"كارثة" تهدد برشلونة في الليجا.. هذه التفاصيل

بات نادي برشلونة مهددا بالتعرض لكارثة كبيرة بعد 10 أيام من بداية الدوري الإسباني "الليجا".



ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، اتفق خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في وقت سابق، على بيع 16% من ستوديوهات البارسا إلى صندوق استثماري ألماني مقابل 65 مليون يورو.



وكان نادي برشلونة أدرج هذه الصفقة في خطة الاستدامة التي قدمها لرابطة الليجا، من أجل تسجيل عقود لاعبي الفريق الذين لم يدخلوا القائمة الرسمية، حتى الآن، وأبرزهم إلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو وإينيجو مارتينيز وماركوس ألونسو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الصفقة على وسط الانهيار الآن، لأن الصندوق الألماني لا يثق في إدارة برشلونة الحالية.



وأوضحت أن توابع هذا الأمر ستكون كارثية على البارسا، لأن اللاعبين غير المقيدين في رابطة الليجا، يستطيعون الرحيل عن البارسا مع بداية الدوري الإسباني.