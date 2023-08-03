اتحاد الكرة يحدد ملعب نهائي كأس العراق وموعده

وحددت لجنة المسابقات الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي لانطلاق المباراة، على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، التي سيتم فيها اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل بالوقت الأصلي.وجاء تأهل القوة الجوية إلى اللقاء الختامي بعد تغلبه على الكرخ بنتيجة (3-1)، فيما نجح أربيل من إقصاء الحدود (1-0).وكانت إدارة أربيل قد طلبت من اتحاد الكرة العراقي إقامة المباراة النهائية بملعب محايد، ولكن تم رفض الطلب.وفي سياق متصل، كرم مسؤولو كردستان فريق أربيل وطاقمه التدريبي بقيادة المدرب عباس عبيد، تثمينًا لحصدهم بطاقة التأهل لنهائي كأس العراق، وأقامت احتفالية بهذه المناسبة مع توزيع المكافآت المالية.