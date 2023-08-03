ميسي يواصل الابداع مع إنتر ميامي.. قادهم لانتصار بثلاثية على أورلاندو سيتي (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه منذ مغادرته قارة أوروبا إلى إنتر ميامي الأمريكي بتسجيله هدفين جديدين قاد بهما فريقه للفوز في "ديربي" فلوريدا على أورلاندو 3-1 في فورت لودردايل في دور الـ 32 لمسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية لكرة القدم.



ورفع النجم المتوج بمونديال قطر العام الماضي رصيده منذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 5 أهداف في 3 مباريات بقميص فريقه الجديد الذي حقق انتصاره الثالث تواليًا في كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري الأمريكي.



وافتتح ميسي التسجيل بعد 7 دقائق من صافرة بداية المباراة التي تأخرت 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، بعد تمريرة من الفنلندي روبرت تايلور، داخل منطقة الجزاء، فروّض الكرة على صدره وسددها مباشرة في المرمى.



وأدرك أورلاندو التعادل بعدما تابع الأوروغواياني سيزار أراوخو من حدود منطقة الجزاء في الشباك تسديدة لزميله الكولومبي إيفان أنغولا صدها الحارس درايك كالندر في الدقيقة (17).



واستعاد إنتر ميامي زمام المباراة بفضل ركلة جزاء حصل عليها وترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس بنجاح بالدقيقة (51)، قبل أن يقدّم الأخير تمريرة الهدف الثاني لميسي الذي سدد الكرة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة (72).