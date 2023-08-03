مبيعات قمصان ميسي مع إنتر ميامي تجتاز أرقام نجوم جميع الرياضات

السومرية نيوز - رياضة



حققت مبيعات قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عامًا) في أول 24 ساعة مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي رقمًا قياسيًا، حيث بات صاحب أكبر مبيعات في تاريخ كل الرياضات، حسب شبكة (ESPN).



The first 24 hours of Lionel Messi Inter Miami jersey sales were the BEST 24 hours of any player changing teams across all sports. It edged out:



- Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2021)

- Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers, 2020)

- LeBron James (Lakers, 2018)



(via Fanatics) pic.twitter.com/dObKPH4veP — ESPN FC (@ESPNFC) August 2, 2023

انتقل ميسي -أفضل لاعب في العالم 7 مرّات- إلى إنتر ميامي هذا الصيف (2023) قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده، حيث أمضى مع النادي الباريسي عامين متتاليين بين 2021 و2022.



وفي أول 24 ساعة من انتقاله إلى إنتر ميامي، أصبح ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد القمصان المبيعة في هذه الفترة، متجاوزًا أساطير الرياضات في العموم، حيث عجّت متاجر النادي ومتاجر "أديداس" بالمشترين.



وتجاوز ميسي كُلًّا من البرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى مانشستر يونايتد صيف 2021، ولاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي عام 2020، ونجم كرة السلة ليبرون جيمس لدى انتقاله إلى لوس أنجلوس ليكرز عام 2018.