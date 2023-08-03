مونديال السيدات.. المغرب تعبر الى دور الـ16 بعد التغلب على كولمبيا

وفازت سيدات المغرب على نظيراتهن الكولومبيات بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.ويدين المغرب بالفضل في انتصاره للاعبة أنيسة لحماري التي أحرزت هدف الفوز "التاريخي والذهبي" الوحيد له عند الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على استاد "نيب - nib Stadium - Perth Oval" بمدينة بيرث الأسترالية.وحقق منتخب المغرب انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 6 نقاط، وتأهل بجدارة إلى دور الـ16 للبطولة، رفقة نظيره الكولومبي، المتصدر برصيد 6 نقاط أيضا.