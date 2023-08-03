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نجم برشلونة يوافق على عرض من ناد عربي

رياضة

2023-08-03 | 12:36
نجم برشلونة يوافق على عرض من ناد عربي
المصدر:
موقع كووورة
2,987 مشاهدة

وافق نجم برشلونة على الانتقال لصفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، أن فرانك كيسي نجم البارسا، وافق على اللعب لأهلي جدة في الموسم المقبل.

وأضاف رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "أهلي جدة تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب الإيفواري مقابل 15 مليون يورو".

وأوضح "عرض أهلي جدة وصل مكاتب برشلونة، والأمور في طريقها للحسم في ظل استعداد البارسا لبيع اللاعب".

ونوه "فرانك كيسي وافق على التوقيع لصالح أهلي جدة لمدة 3 مواسم".

يذكر أن أهلي جدة عزز صفوفه هذا الصيف، بضم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي والفرنسي ألان سانت ماكسيمان.
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