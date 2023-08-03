تطور جديد يخص مبابي.. حديث عن عملية بيعه

رفع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، راية الاستسلام بشأن إثناء كيليان مبابي، نجم الفريق عن الانتقال إلى ريال مدريد.



وذكرت صحيفة "ماركا" أن الخليفي لم يعد غاضبا، بل يتقبل حاليا فكرة بيع مبابي للنادي الملكي، هذا الصيف.



وأشارت إلى أن رئيس النادي الباريسي طلب في حزيران الماضي 300 مليون يورو مقابل إتمام هذه الصفقة، لكن سيقبل حاليا بـ 230 مليون يورو موزعة بين النادي وبين مبابي.

وأوضحت أن ميزانية ريال مدريد للتعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية، تبقى أمرا خاصا بين النجم الفرنسي وإدارة الملكي.



ونوهت أيضا أن الخليفي اقتنع بأنه لم يعد من المعقول أن يستمر مبابي مع الفريق، في ظل الاتفاق على 4 صفقات هجومية جديدة.



وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يتلق بعد أي شكوى من باريس سان جيرمان ضد مزاعم اتفاق سري بين مبابي وريال مدريد.



يذكر أن تعاقد مبابي (24 عاما) مع بي إس جي ينتهي بنهاية الموسم الجديد في حزيران 2024، علما بأنه انضم في صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.